Giuliano Poletti, su Facebook il video di scuse ai giovani all'estero

Di Alessandro Guerra martedì 20 dicembre 2016

"Fuga di 100mila giovani? Bene, conosco gente che è andata via e sicuramente il Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi. I 60 milioni che restano non sono tutti dei 'pistola'", aveva detto ieri il ministro.

Oggi delle scuse quasi obbligate: "Mi sono espresso male, mi scuso con tutti, ho sbagliato, ciò che è successo mi ha fatto stare male", premette. "Chi va all'estero è una risorsa importante", afferma.

In alto il breve video con cui Poletti chiede scusa.