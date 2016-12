I primi sondaggi politici sul Governo Gentiloni

Di Alessandro Guerra giovedì 22 dicembre 2016

Le valutazioni sul nuovo Governo sono in linea con le ultime settimane del Governo Renzi

Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato oggi i primi sondaggi politici sul gradimento del Governo Gentiloni. Si tratta anche delle prime rilevazioni post-referendum, con interviste condotte tra il 12 e il 20 dicembre 2016.

Nella ricerca condotta da Demetra emerge che il giudizio degli italiani sul Governo Gentiloni non varia di molto rispetto a quello delle ultime settimane del Governo Renzi.

Il 38% degli italiani dà un giudizio almeno sufficiente sul Governo Gentiloni. Un mese fa, Matteo Renzi godeva del 40%. Da notare che, considerando la valutazione subito dopo il voto di fiducia, il Governo Gentiloni risulta essere considerato il peggiore (Renzi ottenne il 56% a febbraio 2014, Enrico Letta il 53% maggio 2013, Mario Monti addirittura il 74% al suo "debutto" a novembre 2011).

Attualmente, il gradimento dei leader vede Gentiloni con il 45% di "almeno sufficienze", Renzi il 44% (buon numero nonostante la vittoria del "No" al Referendum), Grillo il 31%.

Per il 63% degli italiani il Governo Gentiloni non arriverà a fine legislatura. In caso di elezioni, lo scenario che il sondaggio indica al momento non vede particolari variazioni rispetto a prima del referendum: il Partito Democratico rimane primo partito con il 30,2% (perde solo due decimali), il M5S secondo partito con il 28,4% (perde l'1,4%, forse a causa del caos nel comune di Roma). Anche gli altri partiti non subiscono variazioni al di sopra del punto percentuale.