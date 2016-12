Ultimi auguri di Natale di Barack e Michelle Obama con bilancio di fine mandato

Di Alessandro Guerra domenica 25 dicembre 2016

Tra battute e flashback, gli ultimi auguri di Natale dalla Casa Bianca di Barack e Michelle Obama

Ultimi auguri di Natale dalla Casa Bianca per il presidente americano Barack Obama e la first lady Michelle.

Tra battute e flashback del video del 2009, è anche l'occasione per tracciare un bilancio dei due mandati presidenziali.

"Lavoriamo duramente per riprenderci dalla peggiore recessione da 80 anni a questa parte e abbiamo ridotto la disoccupazione al livello più basso da nove anni", dice Obama.

E aggiunge: "Siamo riusciti a far sì che 20 milioni di statunitensi siano coperti dall'assicurazione sanitaria e a fornire protezioni supplementari alle persone che già avevano l'assicurazione".

Per il presidente uscente, "abbiamo reso l'America più rispettata nel mondo, preso le redini della lotta per la protezione del pianeta per i nostri figli, e molto molto altro".

La first lady Michelle Obama ha ricordato i valori del Natale sottolineando l'importanza di "accogliere gli stranieri di qualunque origine e religione siano". Un messaggio rivolto anche a Donald Trump, il successore di Barack Obama mai citato direttamente nell'ultimo video di auguri della coppia presidenzale uscente.