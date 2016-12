Trump su Twitter contro Obama ("avrebbe perso con me") e Onu ("club per passare il tempo")

Di Alessandro Guerra martedì 27 dicembre 2016

Il presidente eletto degli Stati Uniti continua inarrestabile a lanciare su Twitter messaggi su tutto e contro di tutti. Donald Trump ieri ha usato i pochi caratteri a disposizione per rispondere a Barack Obama e per criticare pesantemente l'Onu.

Trump scrive che Obama avrebbe perso ipotetiche elezioni contro di lui: "Il Presidente Obama dice che avrebbe vinto contro di me. NON È VERO! Lavoro, Isis, Obama Care". Un rapido elenco delle politiche di Obama che - secondo Trump - avrebbero segnato la sua sconfitta elettorale.

Il vincitore delle elezioni 2016 attacca anche l'ONU, dicendo che "ha un gran potenziale" ma che al momento è una sorta di "club dove le persone si incontrano, parlano e passano il tempo. Che tristezza!".

Tra i tweet delle ultime ore va anche segnalato quello in cui Trump dice che prima della sua vittoria nel mondo "non c'era speranza" mentre adesso i mercati sono in crescita e per Natale sono stati spesi 1000 miliardi di dollari.