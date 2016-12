Shinzo Abe visita Pearl Harbor: oggi la cerimonia commemorativa con Barack Obama

Di Daniele Particelli martedì 27 dicembre 2016

Shinzo Abe, proprio come accaduto con Obama a Hiroshima, pregherà per le vittime, ma non chiederà scusa per quanto accaduto.

A pochi mesi dalla storica visita di Barack Obama al Parco della Pace di Hiroshima, il primo ministro del Giappone Shinzo Abe ha ricambiato quel gesto simbolico recandosi in visita alle isole Hawaii per commemorare le vittime dell’attacco a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 costato la vita a quasi 2.500 persone.

Shinzo Abe ha fatto tappa in diversi memoriali sparsi per le Hawaii, a cominciare dal cimitero nazionale di Honolulu, dove sono sepolti più di 50 mila soldati statunitensi deceduti tra la guerra del Vietnam e la Guerra del Pacifico.

Oggi, invece, il Primo Ministro sarà accompagnato dal Presidente uscente Barack Obama a Pearl Harbor, la base navale USA attaccata dai Giapponesi nel 1941. Shinzo Abe, esattamente come accaduto con Obama a Hiroshima, pregherà per le vittime, ma non chiederà scusa per quanto accaduto.