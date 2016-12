Il Capo di Stato Maggiore della Difesa visita i militari italiani in Libia

Di Andrea Spinelli Barrile giovedì 29 dicembre 2016

Il generale graziano ha visitato l'ospedale militare di Misurata, in Libia, dove è di stanza il contingente italiano.

Il generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha fatto visita ai militari italiani impegnati a Misurata, in Libia: durante la visita il generale ha incontrato, all'interno dell'aeroporto militare, diverse autorità militari e civili locali.

"L'Italia è orgogliosa dell'operazione Ippocrate, un'azione umanitaria richiesta dal governo libico per curare i combattenti impegnati a liberare la Libia dal terrorismo. Le nostre Forze armate continueranno ad assicurare la missione fino a quando sarà ritenuto necessario dalle Autorità libiche. [...] Nel quadro dell'impegno nazionale per assicurare la pace e la difesa degli interessi nazionali la stabilità della Libia rappresenta una priorità strategica."

Nel suo intervento davanti al contingente italiano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha sottolineato l orgoglio per l impegno, le capacità e la professionalità dimostrati dai soldati italiani, particolarlmente apprezzati anche dalle autorità libiche.

La piena operatività dell'ospedale militare costruito a Misurata - che conta ben 50 posti letto e capacità di neurochirurgia, chirurgia maxillo-facciale, della mano e vascolare - è stata assicurata a partire dal 19 ottobre 2016. Sinora sono stati svolte circa 3000 prestazioni tra interventi chirurgici, visite e consulenze.

Il personale medico italiano sta prestando la sua opera non solo nella struttura militare ma assiste anche il personale medico libico presso l'ospedale civile di Misurata ed inoltre è in grado di fornire addestramento ed assistenza ai team medici locali, per accrescerne le capacità.