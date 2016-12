Marco Minniti: "Altissima guardia sul rischio terrorismo"

Di Alessandro Guerra venerdì 30 dicembre 2016

Le parole del ministro dell'interno Marco Minniti sull'allerta terrorismo in Italia nel periodo festivo

Il ministro, a margine della sua visita a Norcia, ha voluto tranquillizzare gli italiani spiegando che l'attenzione altissima "non deve impedire ai cittadini del nostro Paese di sentirsi sicuri e di trascorrere le festività in tutta tranquillità".

Anis Amri, ricercato per la strage di Berlino, ucciso dalla Polizia italiana a Sesto San Giovanni L'uomo ucciso nello scontro a fuoco con la polizia italiana a Sesto San Giovanni è Anis Amri, l'uomo ricercato per la strage di Berlino Il caso Amri, con la sua uccisione in territorio italiano, aumenta i rischi per il nostro paese? "L'Italia non è mai stata solo un paese di passaggio per i terroristi - ha detto il ministro Minniti - e per questo si è sempre fatta opera di prevenzione e repressione. L'arresto di Amri dimostra che il sistema di controllo funziona e che si avvale di professionisti sul campo di grandi competenza e capacità. La formazione del personale è stata fondamentale nella vicenda di Sesto San Giovanni".

Le misure di sicurezza sono rafforzate in occasione di Capodanno nelle principali città. A Roma ci saranno in campo anche tiratori scelti, inoltre saranno effettuati controlli per tutte le persone che si recheranno alla festa al Circo Massimo.