Attentato Istanbul, Gentiloni: "Combattere insieme il terrorismo". Alfano: "Unità ad ogni costo"

Di Alessandro Guerra domenica 1 gennaio 2017

Attentato Instabul, le reazioni di Gentiloni e Alfano: "combattere insieme il terrorismo", dice il premier. "Serve unità ad ogni costo", dichiara il ministro degli esteri.

Istanbul, assalto armato in un locale notturno: 35 morti Nessuno ha ancora rivendicato l’attacco. Sono 39 le vittime dell'attentato a Istanbul della notte di Capodanno 2017, con l'attacco di un uomo vestito da Babbo Natale all'interno della popolare discoteca Reina, nel quartiere di Besiktas.

Al momento non risultano cittadini italiani tra le 15 persone non turche rimaste uccise. Dall'Italia sono arrivate le prime dichiarazioni dei componenti del governo, che sottolineano l'importanza della lotta al terrorismo.

Il primo ministro Paolo Gentiloni ha espresso le condoglianze per l'attacco "vile e brutale": "Il nostro pensiero va alle vittime innocenti la cui vita è stata spezzata da ferocia inumana proprio nella normalità della condivisione di un momento di festa".

Rivolgendosi al presidente turco Erdogan, Gentiloni scrive: "In questo momento doloroso le confermo la solidarietà piena del governo italiano e la determinazione assoluta a combattere insieme contro la piaga del terrorismo".

"Unità ad ogni costo" è quella che chiede il ministro degli esteri Angelino Alfano, che in due tweet scrive: "Le lacrime non bastano. Dobbiamo continuare a lottare contro il terrore. Combattere, insieme, per difendere la nostra Libertà. La tragedia di Istanbul ci ricorda che la lotta contro il terrore non conosce pause né feste, Paesi o continenti. Serve unità. Ad ogni costo".