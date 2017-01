USA 2016, Trump si oppone al rilascio dei prigionieri da Guantánamo

mercoledì 4 gennaio 2017

Ad oggi il carcere di massima sicurezza di Guantánamo ospita ancora 59 detenuti.

Il Presidente eletto Donald Trump entrerà ufficialmente alla Casa Bianca tra due settimane e col passare delle ore si fa sempre più chiara quale sarà la sua politica e quali azioni vorrà intraprendere una volta in carica. L’ultima polemica di Trump è relativa al rilascio dei prigionieri ancora detenuti nel campo di prigionia di Guantánamo, a Cuba.

Barack Obama si è speso in più occasioni per la chiusura della struttura e nel corso del suo doppio mandato ha disposto il trasferimento di molti prigionieri. Trump, al contrario, non solo non ha nessuna intenzione di dire addio al campo di prigionia ospitato nella base navale di Guantánamo, ma punta a ripopolarlo con nuovi prigionieri. Lo aveva annunciato nel febbraio scorso, in piena campagna elettorale, e lo ha ribadito in queste ore via Twitter:

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 gennaio 2017

Non ci dovranno essere nuovi rilasci da Guantánamo. Queste sono persone estremamente pericolose e non dovrebbero poter tornare sul campo di battaglia.

Le intenzioni di Trump sono chiare e per questo la Casa Bianca, attraverso il portavoce della presidenza uscente, Josh Earnest, ha anticipato che nuovi rilasci potrebbero essere annunciati da qui al 20 gennaio, giorno in cui Donald Trump diventerà effettivamente il nuovo Presidente USA.

