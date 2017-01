Federico Pizzarotti: "Giuria popolare, distrazione di massa"

Di Alessandro Guerra mercoledì 4 gennaio 2017

Le dichiarazioni di Federico Pizzarotti su Grillo e il suo post sulla giuria popolare per decidere se le notizie siano vere

M5S, nuovo codice di comportamento: avviso di garanzia non implicherà sospensione Il nuovo codice di comportamento del Movimento 5 Stelle: "la ricezione, da parte del portavoce, di “informazioni di garanzia” o di un “avviso di conclusione delle indagini” non comporta alcuna automatica valutazione di gravità" Federico Pizzarotti, sindaco di Parma uscito dal Movimento 5 Stelle alla notizia dell'avviso di garanzia nei suoi confronti, ha parlato ad Omnibus delle novità adottate dal M5S e delle ultime dichiarazioni di Grillo sulle "bufale della stampa".

Sul suo caso, Pizzarotti dice: "Possibile mio reintegro? Non mi appassiona. Questo regolamento, se volessero, potrebbero interpretarlo per riammettermi. Ma sono uscito io".

Il primo cittadino di Parma è critico e parla di spersonalizzazione dei rapporti con le nuove regole appena approvate dalla base: "Il codice stabilisce che (chi riceve un avviso di garanzia) deve informare il gestore del sito cioè la Casaleggio associati e per farlo deve completare un form: aprire una tendina e scegliere l'opzione 'contattatemi per favore'. È diventato questo il Movimento? La spersonalizzazione di ogni rapporto umano?".