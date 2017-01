Beppe Grillo "salva" Mentana, nessuna querela dal direttore del Tg La7

Di Alessandro Guerra mercoledì 4 gennaio 2017

"La rettifica (chiamiamola così) del m5s fa obiettivamente venir meno gli estremi per un passo giudiziario", dice Mentana dopo il post scriptum di Beppe Grillo.

Beppe Grillo: "I giornali e i tg sono i primi fabbricatori di notizie false" L'attacco di Beppe Grillo alla stampa: "I giornali e i tg sono i primi fabbricatori di notizie false" Beppe Grillo corre ai ripari dopo la denuncia di azioni legali da parte di Enrico Mentana. Dopo il post sul blog del fondatore del Movimento 5 Stelle intitolato "I giornali e i tg sono i primi fabbricatori di notizie false" con foto - anche - del logo di La7 era arrivata la piccata replica del giornalista.

Oggi, in un nuovo post sul blog di Grillo, è stato inserito un post scriptum che prova a ricucire con il direttore: "Ieri Mentana si è risentito per il fatto che il logo del suo Tg fosse presente nell'immagine del post che denunciava le bufale dei media italiani. Non se la prenda direttore, è stato fatto per "par condicio" per non far sfigurare troppo i suoi colleghi. E inoltre si trattava di una denuncia politica per criticare il sistema mediatico nel suo complesso. Le auguriamo di continuare a fare informazione che sia rispettosa della verità e dei cittadini ancora a lungo".