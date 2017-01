Minniti: "Cooperazione contro il malware del terrore sul web" - video

Di Alessandro Guerra giovedì 5 gennaio 2017

Le dichiarazioni del ministro dell'interno Marco Minniti su terrorismo e flussi migratori

Gentiloni: "Lotta terrorismo, bisogna lavorare su carceri e web" Il premier Gentiloni: "I percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto nelle carceri e nel web" Intervento in conferenza stampa per il ministro dell'interno Marco Minniti, in occasione dell'incontro con la Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

Minniti ha usato il termine "malware" per parlare del terrorismo e delle forme di radicalizzazione attraverso il web: "Noi abbiamo sul web una evidenza, la diffusione di quello che io chiamo 'il malware del terrore', dobbiamo costruire una rete protettiva che non può essere competenza di singoli governi e singoli paesi, deve essere il frutto di una cooperazione molto forte a livello internazionale fra i governi e i grandi provider".

Tra gli argomenti trattati anche la gestione dei flussi migratori in Italia: "Noi stiamo lavorando ad una accoglienza diffusa per evitare le grandi aggregazioni che producono effetti sotto gli occhi di tutti e che io considero non una cosa giusta. Servono strutture piccole, l'accordo con l'Anci va in questa direzione".