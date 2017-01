Michelle Obama: ultimo discorso da First Lady - video

Di Alessandro Guerra sabato 7 gennaio 2017

L'ultimo discorso da First Lady di Michelle Obama: si commuove dando un messaggio alle nuove generazioni. Video

Voce spezzata dalle lacrime per l'ultimo discorso di Michelle Obama da First Lady. L'occasione è stata la presentazione del premio School Counselor of the Year. Dalla Casa Bianca, la moglie di Barack ha rivolto il suo messaggio alle nuove generazioni.

"Essere stata la vostra first lady è stato il più grande onore della mia vita, e spero di avervi reso orgogliosi", ha detto la First Lady uscente.

L'appello finale è rivolto ai ragazzi: "Voglio che i nostri giovani sappiano che sono importanti, e che questo Paese vi appartiene. Quindi non abbiate paura! Mi sentite, ragazzi? Non abbiate paura. Siate concentrati, determinati, pieni di speranza e di forza. Date a voi stessi una buona istruzione, poi uscite da lì e usatela per costruire una nazione degna di voi. E date sempre l'esempio con la speranza, mai con la paura".

In alto il video del discorso di Michelle Obama.