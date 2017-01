USA 2016, Donald Trump: “Insieme alla Russia risolveremo i problemi del Mondo”

Di Daniele Particelli sabato 7 gennaio 2017

"Entrambi i Paesi potranno lavorare insieme per risolvere molti dei grandi problemi e questioni del MONDO".

Mancano poco più di dieci giorni dall’ingresso del Presidente eletto Donald Trump alla Casa Bianca e l’imprenditore dal ciuffo arancione continua a usare Twitter come un dodicenne qualsiasi, scrivendo tutto ciò che gli passa per la testa.

L’ultima serie di tweet è arrivata dopo la diffusione del rapporto dell’Intelligence USA sul coinvolgimento della Russia nelle elezioni presidenziali che l’hanno visto trionfare sulla candidata democratica Hillary Clinton.

Avere un buon rapporto con la Russia è una cosa buona. Solo le persone “stupide” o gli idioti pensano che sia una cosa brutta. Abbiamo già abbastanza problemi al Mondo e non ne serve un altro.

E, ancora:

Quando sarò Presidente, la Russia ci rispetterà più di quanto non faccia già ed entrambi i Paesi potranno, forse, lavorare insieme per risolvere molti dei grandi problemi e questioni del MONDO.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 gennaio 2017

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 gennaio 2017