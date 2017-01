Salvini attacca Grillo: "Dalle barricate alle poltrone"

Di Alessandro Guerra lunedì 9 gennaio 2017

L'attacco su Facebook

M5S: voto per cambiare gruppo in UE. Grillo vuole entrare in Alde Beppe Grillo si separa da Ukip nel parlamento europeo e punta ad entrare nel gruppo Alde Matteo Salvini attacca Beppe Grillo dopo la decisione del fondatore del M5S di far votare la base per l'ingresso nel gruppo europeo Alde.

Il leader della Lega, che proprio sui temi europei aveva una visione simile a quella del Movimento 5 Stelle, accusa il movimento di Grillo di passare "dalle barricate alle poltrone".

Così Salvini su Facebook: "Che tristezza..... Grillo e i 5 STELLE stanno "votando" per uscire dal gruppo euroscettico di Nigel Farage in Europa per entrare nell'ALDE, il gruppo più europeista di tutti, sostenuto alle elezioni da Romano PRODI e da Mario MONTI, da sempre a favore dell'euro, della Turchia in Europa, delle banche e dell'immigrazione.

Peccato, stanno passando dalle barricate alle poltrone".

In un'altra dichiarazione, Salvini ha parlato di "un incredibile voltafaccia europeista di Grillo" che "per qualche poltrona in più a Bruxelles abbandona un gruppo euroscettico per entrare nell'Alde, il gruppo più favorevole all'Europa dell'euro, delle banche, delle lobby e dell'immigrazione".