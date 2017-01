Salvini: "No ad alleanze con M5S, nostre idee non negoziabili"

Di Alessandro Guerra martedì 10 gennaio 2017

"Cambiano idea ogni quarto d'ora"

Così Salvini ad Agorà: "Fino a ieri eravamo sullo stesso fronte della barricata per cambiare questa Europa, da ieri prendo atto del fatto che i 5 Stelle erano disponibili, invece, a governarla questa Europa. Io non cambio idea come loro ogni quarto d'ora".

L'attacco continua: "Non ho capito come fa un movimento che dice 'io sono contro l'Europa e l'Europa delle banche' a chiedere di entrare nel partito che è più a favore dell'euro e dell'Europa delle banche".

Il leader della Lega spiega: "Noi abbiamo idee chiare non negoziabili. Tutto è discutibile ma non caliamo le braghe: l'euro è da superare, bisogna controllare la moneta, le banche, bisogna tornare ad avere controllo su agricoltura, pesca, confini, commercio".