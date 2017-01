Gentiloni da Hollande: "Rilanciamo Ue dopo la Brexit. Isis, 2017 può essere anno della sconfitta"

Di Alessandro Guerra martedì 10 gennaio 2017

Le dichiarazioni di Gentiloni e Hollande dopo l'incontro bilaterale a Parigi: si è parlato di ricette per rilanciare l'Europa, rapporti con la Russia e lotta all'Isis

Nella conferenza stampa congiunta che ha fatto seguito all'incontro, il nostro presidente del consiglio ha tracciato le priorità che l'Unione Europea deve mettere in agenda: crescita e lavoro. "Il capitolo più importante è quello della crescita e del lavoro: non esiste un futuro all'altezza della sua tradizione per un'Europa ossessionata dalle regole di bilancio e non concentrata su lavoro, crescita, sviluppo", ha detto.

Gentiloni ha anche affrontato il tema Russia: "Cercheremo con la presidenza del G7 di impostare sul binario giusto i rapporti con la Russia - ha detto - fermi sui nostri principi, leali con i nostri alleati e non disponibili al rilancio di logiche di guerra fredda".

Sul fronte della lotta all'Isis, Gentiloni si è detto fiducioso: "Il 2017 può essere l'anno della sconfitta militare di Daesh. I nostri Paesi sono impegnati nella lotta contro il terrorismo, uniti dalla consapevolezza che la vittoria militare non sarà sufficiente se non sarà accompagnata da una vittoria sul piano cultura e sociale, dall'affermazione dei nostri valori e del nostro modo di vivere".

Anche Hollande ha sottolineato l'amicizia e gli impegni comuni di Francia e Italia: "Vogliamo aprire una nuova pagina per l'avvenire dell'Europa".

Il tour europeo di Gentiloni proseguirà giovedì a Londra, dove incontrerà Theresa May.

Foto: Palazzo Chigi