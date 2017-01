Intervento di angioplastica per il premier Paolo Gentiloni

Di Andrea Spinelli Barrile mercoledì 11 gennaio 2017

Intervento di angioplastica per il primo ministro italiano Paolo Gentiloni.

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato ricoverato questa notte al Policlinico Gemelli di Roma in seguito ad un malore accusato al rientro da Parigi, dove il primo ministro italiano si era recato per impegni istituzionali: al policlinico romano Gentiloni ha subito un intervento di angioplastica, che i medici hanno definito "perfettamente riuscito".

Il primo ministro è vigile e cosciente e le sue condizioni sono nella norma. Secondo quanto apprende la stampa dovrà trascorrere qualche giorno in ospedale, cosa che probabilmente porterà alla cancellazione di alcuni impegni, come ad esempio l'incontro con Theresa May previsto nei prossimi giorni con una visita a Londra. Nato a Roma il 22 novembre del 1954, Paolo Gentiloni Silveri (questo il nome intero all’anagrafe) ha compiuto due mesi fa 62 anni. In carica dal 12 dicembre 2016, è succeduto alle dimissioni di Matteo Renzi.

[In aggiornamento]