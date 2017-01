Renzi a Obama: "Grazie per i tre anni di lavoro insieme, per la tua amicizia e per i tuoi consigli"

Di Alessandro Guerra mercoledì 11 gennaio 2017

Il messaggio di Renzi ad Obama dopo il suo ultimo discorso da presidente americano: "Commosso dalle sue parole"

Renzi si è detto commosso dal discorso di Obama e lo ha ringraziato "per i tre anni di lavoro insieme, per la tua amicizia e per i tuoi consigli".

"Considero un privilegio aver avuto la possibilità di conoscere Barack Obama e lavorare insieme a lui e alla sua squadra in molte circostanze", così inizia il post di Renzi pubblicato alle 8 di questa mattina.

L'ex premier traccia un bilancio molto positivo della presidenza Obama: "Lo ritengo un grande leader, un uomo che ha cercato di scrivere la storia con talento e coraggio". E ancora: "La storia sarà gentile con te, presidente Obama. E i democratici di tutto il mondo si aspettano ancora di sentir risuonare le tue parole, il tuo impegno, la tua passione".

Dopo i ringraziamenti arriva un messaggio che ci riporta alla politica italiana, con Renzi che - dopo la sconfitta al referendum - prova a tracciare un nuovo confronto tra le vicende di Obama e le sue: "Grazie per averci insegnato che proprio dopo una sconfitta, come quella delle primarie in New Hampshire del 2008, si può e si deve ripartire dal Yes, we can", scrive Renzi prefigurando il suo rilancio in politica dopo le dimissioni da premier.