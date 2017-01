Referendum Jobs Act: al voto solo su voucher e appalti. Camusso: ricorso a Corte Europea su licenziamenti

Di Alessandro Guerra mercoledì 11 gennaio 2017

Referendum Jobs Act, ecco su cosa si vota. Ammessi dalla Consulta i quesiti su voucher e appalti, non quello sui licenziamenti.

Dunque i cittadini italiani saranno chiamati a votare solo su due delle tre consultazioni proposte dalla Cgil. Il voto dovrà essere messo in calendario tra il 15 aprile e il 15 giugno di quest'anno. Tutto potrebbe però saltare (o meglio, essere rinviato di un anno), in caso di elezioni anticipate. La legge infatti prevede che elezioni politiche e referendum non possono essere in programma nello stesso anno.