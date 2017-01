Sinistra Italiana, il congresso fondativo a febbraio

Di Alessandro Guerra giovedì 12 gennaio 2017

La tre giorni si terrà a Rimini

A presentare il progetto sono stati oggi alcuni dei leader di SI in una conferenza stampa che si è svolta a Montecitorio: "Sarà un evento rilevante per la Sinistra in generale e per la politica italiana. È l'unico cantiere democratico e partecipativo a sinistra visto che il Pd ha congelato la propria vita democratica interna", ha detto Alfredo D'Attorre.

"Un nuovo soggetto, che non appartiene a nessuno e che non ha un padrone", spiega il parlamentare aggiungendo che l'esito del congresso "per la prima volta non è ancora scritto".

Fabio Mussi auspica che il congresso possa risvegliare la sinistra: "La nostra ambizione è far uscire la sinistra italiana ed europea dal vicolo cieco in cui si è cacciata".