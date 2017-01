USA, sotto inchiesta il comportamento dell’FBI nel caso delle email di Hillary Clinton

Di Daniele Particelli giovedì 12 gennaio 2017

L'inchiesta sarà condotta dall'ispettore generale Michael Horowitz del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America.

Un organo di controllo del governo statunitense ha avviato un’inchiesta per analizzare il comportamento adottato dall’FBI e dal suo direttore James Comey durante la campagna elettorale per le presidenziali, in modo particolare al modo in cui è stato gestito il caso delle email della candidata democratica Hillary Clinton, uscita sconfitta dalle elezioni.

Lo ha annunciato l’ispettore generale Michael Horowitz del Dipartimento di Giustizia degli USA, precisando che saranno passate sotto la lente “alcune azioni” dell’FBI e dello stesso Dipartimento di Giustizia, a cominciare dalla conferenza stampa tenuta da James Comey nel luglio 2016, quella in cui annunciata che dopo una prima analisi delle email di Hillary Clinton non erano emerse prove che avrebbero potuto portare a un’incriminazione.

Lo staff di Hillary Clinton, dopo la sconfitta, aveva puntato il dito proprio contro l’FBI e il suo comportamento a ridosso delle elezioni e l’inchiesta avviata da Horowitz verterà anche su quello. Il 28 ottobre scorso James Comey annunciò al Congresso USA la scoperta di nuove email di Clinton da analizzare e il 6 novembre, due giorni prima del voto, confermò quanto già scoperto pochi mesi prima. Secondo Clinton, però, questo ripensamento da parte dell’FBI fu fatale:

Ci sono molte ragioni per cui un’elezione così non è stata un successo, ma secondo la nostra analisi è stata la lettera di Comey a sollevare dubbi che erano senza basi e fermare il nostro slancio. Siamo crollati e abbiamo dovuto faticare molto per provare a riguadagnare il nostro vantaggio.