Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi forse già sabato

Di Alessandro Guerra venerdì 13 gennaio 2017

Le ultime notizie su Paolo Gentiloni dopo l'operazione: forse consiglio dei ministri già questo sabato

Angioplastica per Paolo Gentiloni, le dimissioni in settimana Intervento di angioplastica per il primo ministro italiano Paolo Gentiloni.

Più veloce del previsto il miglioramento delle condizioni del premier Paolo Gentiloni dopo l'intervento di qualche giorno fa. L'ultimo bollettino del Gemelli considerava "prevedibili le dimissioni entro la settimana", e da fonti di stampa trapela l'intenzione del presidente del consiglio di rimettersi subito in pista.

L'idea di Gentiloni è di tornare a lavorare già sabato: il Consiglio dei Ministri normalmente programmato per il venerdì potrebbe per l'appunto svolgersi sabato con la presenza del premier.

Il premier è in contatto dall'ospedale con i membri del governo e si è incontrato con il portavoce Filippo Sensi. Gentiloni ha anche firmato il dpcm sui Lea, come scritto su Twitter dal ministero della salute Beatrice Lorenzin.

Il premier ha firmato i nuovi #Lea e il Nomenclatore delle protesi: passaggio storico per la #sanità italiana — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) 12 gennaio 2017

L'ultimo tweet del premier risale invece a due giorni fa e indica la determinazione di Gentiloni nel voler ritornare subito all'attività di governo.