Donald Trump: “La Brexit è stata una grande cosa, farò accordi con l’UK”

Di Daniele Particelli lunedì 16 gennaio 2017

"Lavoreremo molto duramente e lo faremo velocemente, in modo che sia ottimo per entrambe le parti".

USA, Donald Trump: “Sarò il miglior produttore di posti di lavoro che Dio abbia creato” "Non vedo l'ora di giurare da presidente. Sarò il miglior produttore di posti di lavoro che Dio abbia creato".

Il Presidente eletto Donald Trump, a quattro giorni dal suo ingresso alla Casa Bianca, è convinto che il Regno Unito abbia fatto una cosa molto intelligente a voler uscire dall’Unione Europea e ha anticipato l’intenzione di trovare quanto prima un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’UK:

Lavoreremo molto duramente e lo faremo velocemente, in modo che sia ottimo per entrambe le parti.

L’occasione è stata la sua prima intervista per la stampa britannica da quando è stato eletto alla guida degli Stati Uniti. Parlando al Times e al tedesco Bild, Trump ha criticato la cancelliera Angela Merkel per aver accolto oltre un milione di migranti in Germania:

Credo che abbia fatto un errore catastrofico prendendo tutti quegli immigrati illegali, prendere tutta quella gente da ovunque venisse. E nessuno sa nemmeno da dove vengono.

Trump ha spiegato che inizierà la propria Presidenza fidandosi sia del Presidente russo Vladimir Putin che della cancelliera tedesca Angela Merkel e che “vedrà quanto durerà”. Attacco anche alla NATO:

Dico da tempo che la Nato ha dei problemi. É obsoleta perché è stata messa in piedi troppi anni fa e i Paesi che ne fanno parte non stanno pagando quanto dovrebbero.

Seguendo l’esempio del già citato Regno Unito, Donald Trump ha anticipato che in futuro, per i cittadini europei, potrebbero esserci delle limitazioni per i viaggi negli Stati Uniti, ma non ha approfondito la questione né fornito maggiori dettagli.