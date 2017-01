Classifica governatori Il Sole 24 Ore: Zaia primo, Crocetta ultimo

Di Alessandro Guerra lunedì 16 gennaio 2017

La classifica dei più apprezzati presidenti di regione secondo un sondaggio del Sole 24 Ore: primo Luca Zaia

È Luca Zaia il governatore più apprezzato d'Italia: è quanto attesta il sondaggio realizzato da IPR Marketing per Il Sole 24 Ore. Proprio come per il sondaggio relativo ai sindaci, anche quello sui presidenti di regione è stato effettuato intervistando i cittadini di ogni regione e chiedendo loro un parere sul proprio presidente.

Luca Zaia, governatore del Veneto in quota centrodestra, è primo in classifica con un punteggio di 60. Di poco distanziato Enrico Rossi, governatore della Toscana. Completa il podio il leghista Roberto Maroni (Lombardia).

Le successive posizioni sono occupate da Chiamparino, Bonaccini, Oliverio e Pittella, rispettivamente governatori di Piemonte, Emilia Romagna, Calabria e Basilicata.

Ottava e decima posizione per due dei personaggi più discussi anche a livello nazionale: Michele Emiliano (Puglia) e Vincenzo De Luca (Campania).

Giovanni Toti (Liguria) è tredicesimo ma il suo gradimento è in aumento rispetto al giorno dell'elezione. Dopo di lui Nicola Zingaretti (Lazio).

Le ultime posizioni sono occupate da Debora Serracchiani (Friuli Venezia Giulia, 16°), Francesco Pigliaru (Sardegna, 17°) e Rosario Crocetta (Sicilia, 18°).

Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta non rientrano nel sondaggio perché non c'è l'elezione diretta del presidente.