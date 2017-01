Grillo e i soldi per il terremoto: "I fondi ci sono, il governo non si nasconda"

Di Alessandro Guerra giovedì 19 gennaio 2017

"Non accettiamo più che il governo si nasconda dietro alle lungaggini e alle lentezze della burocrazia": le parole di Grillo sui fondi per il terremoto

Nel giorno delle nuove forti di terremoto nel centro Italia (video in alto) si riaccende anche la polemica politica sui fondi da destinare alle popolazioni terremotate.

Sul blog di Beppe Grillo è stato pubblicato un post dal titolo "I soldi per il terremoto ci sono: usiamoli!".

Nel post, firmato genericamente da "Movimento 5 Stelle", si legge che le scosse di ieri e la neve rappresentano un altro duro colpo per i cittadini che "da 5 mesi vivono per con frustrazione per aver perso tutto mentre la macchina dello Stato non si sta rilevando all’altezza di gestire questa emergenza".

L'attacco è alla burocrazia ma anche all'esecutivo: "Siamo in piena emergenza ma il Governo si sta muovendo come se le criticità fossero di poco conto o risolvibili in poco tempo. Invece no, sappiamo già che ci vorranno anni per riportare quelle terre alla normalità ma se la macchina dell’emergenza e della ricostruzione non comincia a correre i tempi si dilateranno".

"Non possiamo permetterci di stare dietro ai tempi giurassici della burocrazia e all’incapacità di chi non sa amministrare la cosa pubblica", sottolinea l'articolo sul blog di Grillo.

Vengono elencati i fondi già arrivati ai ministeri competenti ma ancora non utilizzati.

Grillo dà spazio anche alla risposta ricevuta dal governo durante un question time alla domanda della deputata Laura Castelli: "Si deve aspettare la chiusura della raccolta, prevista per il 29 gennaio perché così prevede il protocollo stipulato con le società di telefonia che raccolgono gli sms solidali. Una volta chiusa la raccolta poi, la Protezione Civile provvede a valutare il possibile utilizzo di quei fondi in accordo con le Regioni coinvolte e successivamente la proposta emersa viene affidata al parere di un comitato dei garanti. Solo alla fine di questo giro infinito i soldi possono essere utilizzati".

Così si chiude il post: "Non accettiamo più che il governo si nasconda dietro alle lungaggini e alle lentezze della burocrazia. Lui ha il coltello dalla parte del manico e lui può decidere quanto e come accelerare le procedure. La solidarietà degli italiani non può essere fermata dalla lentezza dello Stato, che arriva sempre in ritardo".