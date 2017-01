Terremoto e neve: Gentiloni a Rieti, Salvini in Abruzzo

Di Alessandro Guerra giovedì 19 gennaio 2017

Paolo Gentiloni a Rieti per il vertice con il capo della Protezione Civile. Le opposizioni attaccano il Governo, Salvini va in Abruzzo

Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni ha raggiunto poco fa il quartier generale della Protezione Civile a Rieti, per fare il punto sulla situazione dei territori coinvolti dalla neve e dai terremoti di ieri.

È in corso il vertice tra il premier e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

Gentiloni, tornato ieri da Berlino dove ha incontrato Angela Merkel, ha promesso "impegno dello Stato a sostegno delle popolazioni colpite".

Rientrato a Roma dopo incontro con Merkel. Ora a Palazzo Chigi per interventi terremoto. Impegno dello Stato a sostegno popolazioni colpite — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 18 gennaio 2017

Grillo e i soldi per il terremoto: "I fondi ci sono, il governo non si nasconda" "Non accettiamo più che il governo si nasconda dietro alle lungaggini e alle lentezze della burocrazia": le parole di Grillo sui fondi per il terremoto Sul fronte delle opposizioni si registrano vari attacchi all'esecutivo.

Dal Movimento 5 Stelle arrivano le dichiarazioni sul blog di Beppe Grillo contro il governo. Renato Brunetta, di Forza Italia, chiede a Gentiloni di venire alla Camera per riferire dell'operato del governo.

Matteo Salvini ha invece annunciato una sorta di tour nell'Abruzzo colpito - oltre che dal sisma - dalle abbondanti nevicate.

Il leader della Lega pubblica un suo selfie tra le montagne innevate e scrive: "Direzione Abruzzo, incontri previsti (tempo permettendo) a Pescara, Montesilvano, Penne, Atri, Teramo, Isola del Gran Sasso, L'Aquila e Alta Valle Aterno. Mi avete contattato da tanti altri Comuni, ad esempio da Chieti e provincia, ci sarò nei prossimi giorni".