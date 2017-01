USA 2016, oggi l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca

Di Daniele Particelli venerdì 20 gennaio 2017

Ecco il programma dell'insediamento del Presidente eletto Donald Trump alla Casa Bianca.

Il 20 gennaio è arrivato e tra poche ore il Presidente eletto Donald Trump inizierà ufficialmente i quattro anni alla guida degli Stati Uniti d’America, affiancato da Mike Pence come Vice Presidente.

La cerimonia pubblica si terrà davanti alla faccia ovest del Campidoglio a Washington DC, sulla collina di Capitol Hill, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, degli ex presidenti Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, accompagnati dalle rispettive consorti. Anche Hillary Clinton, sconfitta da Trump, prenderà parte all’evento.

A dare il via all’evento, alle 15.30 ora italiana, saranno le esibizioni musicali della manciata di giovani artisti che hanno dato la propria disponibilità - da Jackie Evancho al Mormon Tabernacle Choir, passando per The Rockettes, 3 Doors Down e Sam Moore - e due ore dopo sarà la volta del giuramento per Mike Pence e Donald Trump.

Tra le 21 e le 23 ora italiana, avrà luogo la parata inaugurale lungo Pennsylvania Avenue e subito dopo, come evento conclusivo di questa lunga giornata, si terranno tre diversi balli inaugurali - due al Walter E. Washington Convention Center e il terzo al National Building Museum - quando in Italia saranno le 3 del mattino.