Graziano Delrio: "Sulla Protezione Civile polemiche da salotto"

Di Alessandro Guerra venerdì 20 gennaio 2017

Le dichiarazioni di Graziano Delrio a difesa del lavoro della Protezione Civile

Il ministro delle infrastrutture e trasporti Graziano Delrio ha difeso il lavoro delle Protezione Civile dalle critiche di questi giorni.

In relazione ai fatti degli ultimi giorni, il ministro ha parlato di "straordinaria eccezionalità nel senso che abbiamo avuto degli eventi clamorosamente sovrapposti, da un lato la nevicata e dall'altro il terremoto".

"È comprensibile che la gente che vive in quelle zone abbia qualcosa da dire e queste voci vanno tutte ascoltate con grande rispetto perché quei disagi sono veri. È chiaro che se questo quadro diventa lo sport fatto nel caldo dei salotti o di studi tv per tirare addosso ad una Protezione Civile che da giorni non dorme, sta al freddo e al gelo con un'abnegazione straordinaria è chiaro che, se questo è lo sport, io sto sempre e comunque dalla parte della Protezione Civile", ha aggiunto.

Definisce quelle degli ultimi giorni come "polemiche da salotto" e sottolinea che il sistema di soccorsi della Protezione civile è "molto efficace e buono".