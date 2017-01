I fuochi d'artificio per l'insediamento della presidenza Trump [Video]

Di Andrea Spinelli Barrile venerdì 20 gennaio 2017

USA o USR: i fuochi d'artificio di Trump fanno già discutere.

Fuochi artificiali rossi, bianchi e blu, "glory glory alleluja" e canti tipicamente americani: è il trionfo yankee l'inaugurazione della presidenza Trump, con i fuochi artificiali e la festa pre-insediamento di ieri sera.

C'è chi, come Sputnik News, sostiene che nel cielo non sia apparsa la scritta USA ma quella USR (United States of Russia) ma andando oltre le evidenti forzature la cerimonia è stata assolutamente spettacolare. Le performance pirotecniche si sono tenute al Lincoln Memorial di Washington.

"Voices of the People", la prima parte di un concerto che durerà per l'intera giornata, vedrà l'esibizione di gruppi quali DC Fire Department Emerald Society Pipes and Drums (banda di cornamuse irlandesi dei pompieri di Washington), le bande musicali di alcune scuole, cori e majorettes. Tra gli eventi anche una celebrazione organizzata dalla Republican Hindu Coalition, associazione di imprenditori di origine indiana.