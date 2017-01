Donald Trump, nuovo @Potus su Twitter: avvicendamento con Obama anche sui social

Di Alessandro Guerra venerdì 20 gennaio 2017

I nuovi account di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti

"Working on behalf of the American people to make our country great again", questo il testo che introduce da oggi pomeriggio il profilo Twitter @Potus, quello ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d'America.

Il nuovo account @Potus vede una foto di Trump con un volto serio e quasi minaccioso, a differenza della foto profilo di Obama che sfoggiava un grande sorriso.

I vecchi tweet di Obama come Presidente sono passati ora al profilo @Potus44 (perché è stato il presidente n°44).

Avvicendamento anche nel profilo della Casa Bianca: @WhiteHouse ora è destinato ai tweets sull'amministrazione Trump, mentre i vecchi tweet sono nel nuovo account @ObamaWhiteHouse.

Nella gallery in alto i nuovi profili appena inaugurati nel momento del giuramento di Obama.