Gli ospiti alla cerimonia di insediamento di Donald Trump

Di Andrea Spinelli Barrile venerdì 20 gennaio 2017

A Washington si celebra l'inizio dell'era Trump fra decine di personalità politiche: dall'ex presidente George W. Bush a rappresentanti del partito democratico come Bernie Sanders e Elizabeth Warren.

L'ex presidente George W. Bush ha voluto essere presente nonostante la preoccupazione per i suoi genitori, l'ex presidente George Bush e la moglie Barbara, entrambi ricoverati in ospedale nella giornata di ieri. Oltre agli Obamas, la cui presenza era da protocollo, e l'intera famiglia Trump (figli e nipoti del neo-presidente) c'erano i Clinton, la cantante Jackie Evancho che ha cantato l'inno, il senatore repubblicano ed ex candidato John McCain, l'ex presidente Jimmy Carter con la moglie, il giudice a capo della Corte Suprema, John Roberts, moltissimi deputati e senatori repubblicani e democratici, oltre che i governatori dei diversi stati.

Tra gli ospiti c'era anche Flavio Briatore, che è The Apprentice italiano e amico di Trump, e l'ex-ministro dell'economia Giulio Tremonti, oltre all'ambasciatore accreditato negli Stati Uniti.