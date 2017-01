Lagarde, Fondo Monetario Internazionale: "Le elezioni 2017 nella Ue potrebbero essere devastanti"

Di Andrea Spinelli Barrile venerdì 20 gennaio 2017

Crescita nel 2016: 3.1%. Stime: 3.4% nel 2017, 3.6% nel 2018

Il numero uno del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, lancia l'allarme dal Forum economico globale di Davos. Le previsioni di crescita per il 2017 sono positive, spiega a conclusione del summit, ma mette in guardia contro le incognite del programma economico del nuovo presidente statunitense Donald Trump e sulle conseguenze a suo avviso potenzialmente devastanti delle prossime elezioni in Europa.

Per la prima volta, spiega la Lagarde, i dati economici non sono stati rivisti al ribasso dal Fondo monetario internazionale che registra una crescita del 3.1% nel 2016 e prevede stime del 3.4% per il 2017 e del 3.6% nel 2018. Riviste al rialzo anche le previsioni per gli Stati Uniti, grazie alla forte probabilità di un pacchetto di misure di rilancio che prenderà con ogni probabilità i tratti di una riforma fiscale. Ma la direttrice dell'Fmi manifesta qualche velata cautela sull'amministrazione Trump.

"Ciò che non ci appare del tutto chiaro" sottolinea la Lagarde, "è se e come lo stimolo fiscale si coniugherà con misure commerciali che rischiano di avere un impatto negativo. Se queste misure commerciali verranno adottate, dovremo esaminarle con attenzione, rischiano infatti di non provocare un impatto globale positivo".

La direttrice dell'Fmi ha poi toccato lo spinoso argomento delle prossime tornate elettorali europee: "Non mi azzardo a lanciarmi in previsioni sui risultati delle elezioni in Olanda, Germania e Francia. Ma direi che le perturbazioni che ci aspettiamo nel 2017, come risultato di quanto si è prodotto nel 2016, si rivelano tutte negative sia da un punto di vista fiscale sia commerciale e anche sul piano dei regolamenti finanziari. A mio avviso ciò sarebbe un evento inatteso che avrebbe ripercussioni dirompenti, più per gli altri paesi che per quelli che li provocheranno", ha concluso la Lagarde.