Romano Prodi: "Ulivo? Non è un'esperienza irripetibile"

Di Alessandro Guerra domenica 22 gennaio 2017

Le dichiarazioni di Romano Prodi sull'Ulivo e le considerazioni a riguardo di Michele Emiliano

"Non è un'esperienza irripetibile". Romano Prodi ha le idee chiare e parla così quando gli viene chiesto se sia ancora realizzabile un progetto che riunisca tutto il centrosinistra.

Colui che dell'Ulivo è stato il fondatore, oggi dice: "Quella del centrosinistra unito non penso sia un'esperienza irripetibile. Non penso sia irripetibile soprattutto dopo quello che sta succedendo. Io vedo che la gente ha bisogno di sentirsi unita in questo mondo che si disgrega, con Trump, con la Brexit, con le crepe che arrivano dappertutto".

Secondo Prodi c'è un "naturale desiderio di riunirsi". Una volontà che potrebbe essere anche molto concreta: "È uno sforzo che non mi sembra impossibile".

L'ex presidente del consiglio ha aggiunto che bisogna tornare a parlare di politica e che è necessario "riunirsi su delle idee, su un rinnovamento, perché riunirsi per riunirsi non serve e niente".

A commentare le dichiarazioni di Prodi c'è anche Michele Emiliano, che ha detto che "l'Ulivo è stata una delle forme attraverso le quali la sinistra si è espressa bene". L'esperienza dell'Ulivo "non è ripetibile", dice il governatore della Puglia che però vede "la strada giusta" nel voler "tenere insieme dal cattolicesimo democratico alla sinistra".