Gentiloni: "Emergenza, poteri straordinari a Protezione Civile e Errani"

Di Alessandro Guerra lunedì 23 gennaio 2017

L'intervista di Paolo Gentiloni a Che tempo che fa: "Fare attenzione a scatenare nel Paese una voglia di trovare capri espiatori e giustizieri".

Prima intervista in diretta tv per il nuovo presidente del consiglio Paolo Gentiloni. Il premier, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha annunciato poteri straordinari per Protezione Civile e per il commissario alla ricostruzione Errani.

Sui fatti dell'Hotel Rigopiano, Gentiloni ha definito la situazione "un livello di emergenza non normale, assolutamente straordinario". Ha voluto ringraziare le persone che hanno lavorato sul posto, sottolineando la "concatenazione micidiale tra una nevicata che non si vedeva da 45 anni e tre scosse magnitudo molto alta cui si è aggiunta valanga".

Sul fronte operativo ha annunciato: "Dobbiamo dare poteri straordinari, a chi si occupa di emergenza e ricostruzione, ovvero alla Protezione civile e al commissario per la Ricostruzione". E spiega: "Nei prossimi 3-4 giorni ci concentriamo, e lo faremo con l'Anac e con il Parlamento, su quali possono essere questi poteri straordinari, non possiamo avere strozzature burocratiche, dobbiamo dare un segnale di accelerazione forte e chiaro".

Il premier ha anche risposto a domande sulla politica interna, sul suo avvicendamento con Renzi e sulle future elezioni: "C'è molta continuità con il governo precedente. La discontinuità è ovvia, io non sono Renzi anche perché non ho l'età. Voglio dare attuazione delle riforme del governo precedente", ha detto.

Confidando in un'intesa politica per la realizzazione della nuova legge elettorale, Gentiloni ha detto che "quanto durerà la legislatura non è una cosa che decido io o decide il governo, il governo lavora finché ha la fiducia del Parlamento, noi abbiamo tantissime cose da fare e le faremo finché avremo la fiducia del Parlamento".