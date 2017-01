Grillo: "Al voto subito con il 'Legalicum' anche al Senato"

Di Alessandro Guerra lunedì 23 gennaio 2017

Nuovo post sul blog di Grillo

Grillo utilizza una nuova definizione, "Legalicum", per indicare l'Italicum dopo le correzioni che arriveranno dalla Corte Costituzionale.

"Se escludiamo l'ipotesi che la Corte rigetti i ricorsi perché inammissibili da domani avremo una nuova legge elettorale pronta per l'uso. Una legge finalmente costituzionale perché passata attraverso il filtro di legalità della Consulta: il "Legalicum"", scrive Grillo.

Il M5S vuole affrettare al massimo i tempi di avvicinamento alle elezioni e per questo Grillo propone di votare con il Legalicum non solo alla Camera ma anche al Senato: "Non è la legge perfetta, ma questa maggioranza, eletta col Porcellum, non deve azzardarsi a rimettere mano alla legge più importante dopo la Costituzione", dice.

L'accusa, rivolta a "Pd, Forza Italia e compagnia" è di voler ritardare il voto e "arrivare a settembre per far maturare la loro pensione dopo appena quattro anni e mezzo di lavoro, alla faccia di chi la pensione forse non la vedrà mai a causa della Fornero".

"Voto subito, con il Legalicum si può!", è il proclama finale di Grillo.

Nel video in alto la posizione sulla legge elettorale espressa da un altro leader delle opposizioni, Matteo Salvini, anche lui a favore del "voto subito".