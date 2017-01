Virginia Raggi indagata, Renzi al Pd: "Non attacchiamola oggi"

Di Alessandro Guerra martedì 24 gennaio 2017

Il post di Matteo Renzi dopo la notizia dell'avviso di garanzia alla sindaca di Roma Virginia Raggi

Virginia Raggi è indagata per falso e abuso d'ufficio per la nomina di Renato Marra. È la stessa sindaca a comunicare così dell'avviso di garanzia: "Oggi mi è giunto un invito a comparire dalla Procura di Roma nell’ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento Turismo che, come è noto, è già stata revocata".

Nel suo post su Facebook, Raggi dice di aver informato Beppe Grillo, i consiglieri della maggioranza e i membri della giunta, e aggiunge che è "molto serena" e ha "completa fiducia nella magistratura, come sempre".

A commentare la vicenda è arrivato anche un messaggio - sempre su Facebook - di Matteo Renzi. Il segretario del Pd si rivolge ai componenti (ed elettori) del suo partito dettando la linea:

Oggi il Sindaco di Roma ha ricevuto un avviso di garanzia. La nostra Costituzione prevede che tutti i cittadini siano innocenti fino a sentenza passata in giudicato. E questo vale per tutti, a qualunque partito appartengano. Invito dunque tutto il PD a rispettare la presunzione di innocenza e non rincorrere le polemiche. La Raggi faccia il suo lavoro, al quale i cittadini di Roma l'hanno chiamata e mostri quel che vale, se ne è capace. Lo so, lo so: qualcuno di voi adesso mi dirà che i Cinque Stelle usano due pesi e due misure e il loro atteggiamento è ingiusto e contraddittorio. Ok, vero, avete ragione. Ma questo cosa cambia? Se loro sbagliano, dobbiamo sbagliare anche noi? Dimostriamo che siamo davvero diversi. Non cerchiamo scorciatoie giudiziarie, non cediamo all'odio per l'avversario, non attacchiamo Virginia Raggi oggi. Ha avuto un avviso di garanzia? Ok, auguriamoci che sia innocente. Per lei, per Roma, per chi crede nella politica.