Donald Trump ordinerà oggi la costruzione del muro ai confini col Messico

Il tweet di Donald Trump che annuncia per oggi la firma per la costruzione del muro ai confini col Messico

È stato uno degli annunci più forti della campagna elettorale di Donald Trump e il neopresidente è intenzionato a non perdere tempo: potrebbe essere firmato già oggi l'ordine per la costruzione del muro al confine con il Messico.

Ad annunciarlo è lo stesso Trump attraverso uno dei mezzi di comunicazione che più preferisce: Twitter.

Il tweet, scritto nella serata di ieri (ora americana, la notte di oggi in Italia), annuncia una grande giornata per oggi (mercoledì 25 gennaio): "Tra le varie cose, costruiremo il muro!", scrive il presidente parlando di "grande giornata".

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!