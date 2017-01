Donald Trump firma l’ordine per la costruzione del muro al confine col Messico

Di Daniele Particelli mercoledì 25 gennaio 2017

Il progetto per la costruzione inizierà subito e i lavoro potrebbero cominciare già nell'arco di pochi mesi.

Donald Trump ordinerà oggi la costruzione del muro ai confini col Messico Il tweet di Donald Trump che annuncia per oggi la firma per la costruzione del muro ai confini col Messico

Donald Trump, come anticipato la notte scorsa con un tweet dal suo account ufficiale - non quello istituzionale del Presidente degli Stati Uniti d’America - ha firmato oggi l'ordine esecutivo per il muro che sarà costruito al confine col Messico, il tanto discusso muro che era stato uno dei pilastri della campagna elettorale dell’imprenditore.

La firma è stata apposta durante una cerimonia al Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti d'America e il Presidente Trump ha ribadito anche in questa occasione che sarà il Messico a pagare per la costruzione del muro, nonostante il presidente messicano Enrique Pena Nieto abbia candidamente rispedito la cosa al mittente:

Deve dire così, ma io vi dico che ci sarà un pagamento. Non so bene in che forma. Dovete capire, quello che sto facendo è buono per gli Stati Uniti, ma lo è anche per il Messico.

La costruzione, secondo i piani di Trump riferiti nel corso di un’intervista per ABC News, potrebbe iniziare già nei prossimi mesi e i contribuenti saranno rimborsati solo in seguito. Di fatto, quindi, saranno gli Stati Uniti a pagare per la realizzazione del progetto - è stato stimato un costo di 14 miliardi di dollari - e solo in seguito Trump troverà il modo di farsi rimborsare dal Messico.

Ne abbiamo parlato fin dall’inizio. La pianificazione del progetto inizierà immediatamente.

(in aggiornamento)