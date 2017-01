Pd dopo sentenza consulta: al voto con Mattarellum, altrimenti "Consultellum"

Di Alessandro Guerra giovedì 26 gennaio 2017

La linea del Partito Democratico sulla legge elettorale e la data delle elezioni 2017

Beppe Grillo dopo la sentenza della Consulta: obiettivo 40% Il messaggio di Beppe Grillo dopo la sentenza della Consulta sulla legge elettorale Il Partito Democratico pronto ad andare subito al voto con il Mattarellum o - come seconda scelta - con il "Consultellum".

È questa la posizione del PD dopo la sentenza della Consulta che ha di fatto modificato alcuni punti dell'Italicum, in particolare quello del ballottaggio.

I rappresentanti Dem tracciano la linea, in attesa di comunicazioni pubbliche del segretario Matteo Renzi.

Così Ettore Rosato, capogruppo alla Camera: "Il Partito Democratico rilancia a tutte le forze politiche la proposta del Mattarellum per dare maggiore certezze di governabilità e rappresentatività territoriale. Se non ci dovesse essere disponibilità – o se qualcuno tentasse melina per perdere tempo, come suggeriscono alcune dichiarazioni dei grillini – siamo pronti al voto". "Noi restiamo sul Mattarellum, altrimenti c'è il 'Consultellum', sintetizza.

Secondo un retroscena di Repubblica, Renzi vorrebbe andare al voto già a giugno:

"Calma e gesso - predica quasi euforico ai suoi al Nazareno - Tenteremo di tornare al Mattarellum, ma con queste leggi della Consulta si può già andare a votare". Non più tardi di giugno, anche se il "partito del rinvio" resta sempre in agguato.