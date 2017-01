Messico, il Presidente Peña Nieto alla nazione: “Non saremo noi a pagare le spese del muro”

Di Daniele Particelli giovedì 26 gennaio 2017

"Il mio Paese, il Messico, dà e chiede il rispetto dovuto come nazione sovrana".

Donald Trump firma l’ordine per la costruzione del muro al confine col Messico Il progetto per la costruzione inizierà subito e i lavoro potrebbero cominciare già nell'arco di pochi mesi.

Il Messico non ha nessuna intenzione di pagare per il muro che gli Stati Uniti costruiranno al confine col Paese. Lo ha ribadito il Presidente messicano Enrique Peña Nieto in un messaggio alla nazione poche ore dopo la firma dell’ordine esecutivo da parte del presidente USA Donald Trump:

Condanno e mi rammarico per la decisione del governo statunitense di continuare con la costruzione di un confine che per anni ci ha diviso più di quanto ci abbia unito.

E, ancora:

L’ho detto e ripetuto, non sarà certo il mio Paese a pagare le spese del muro. Il mio Paese, il Messico, dà e chiede il rispetto dovuto come nazione sovrana.

L’amministrazione di Peña Nieto sta anche valutando di annullare la visita in programma negli Stati Uniti per il 31 gennaio prossimo.