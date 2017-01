Giorgia Meloni: "Primarie e poi al voto subito". Sabato manifestazione a Roma

Di Alessandro Guerra giovedì 26 gennaio 2017

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni prima della manifestazione a Roma con Toti e Salvini

Si chiama "Italia sovrana in piazza" la manifestazione di Fratelli d'Italia in programma per sabato pomeriggio a Roma. Giorgia Meloni annuncia che saranno presenti anche la Lega Nord (con Salvini) e Forza Italia (con Toti): "Hanno aderito praticamente tutti i movimenti dell’area di centrodestra. Ma soprattutto tanta Italia arrabbiata e scontenta dalle politiche degli ultimi governi. E ci saremo io, Salvini e Toti", dice la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista a Libero.

Meloni traccia la linea dopo la sentenza della consulta sulla legge elettorale: primarie del centrodestra e al voto il prima possibile.

"Intorno a un manifesto e ad un minimo comune denominatore (l’Italia sovrana) organizzeremo elezioni primarie per la scelta del portabandiera. Cioè colui che risulterà più idoneo per rappresentare tutti come candidato premier", dichiara l'ex ministro nel governo Berlusconi.

La manifestazione del 28 gennaio inizierà alle ore 14 con un corteo che partirà da Piazza della Repubblica e si recherà a Piazza San Silvestro, vicino Palazzo Chigi con il comizio dei leader previsto alle 15.30.