Minniti sui migranti: "Severi con irregolari, integrazione per i regolari"

Di Alessandro Guerra giovedì 26 gennaio 2017

Le dichiarazioni del ministro dell'interno Minniti dopo l'incontro con la Conferenza delle Regioni

Il ministro dell'interno Marco Minniti ha incontrato la Conferenza delle Regioni. Tra i temi sul tavolo, la questione dell'accoglienza ai migranti.

"C'è stato uno scambio di valutazioni, di cui terrò profondamente conto: considero la collaborazione con le Regioni un elemento importante su un tema cruciale per il futuro del paese come quello dell'immigrazione", ha detto Minniti.

Il ministro ha illustrato un programma composto da due elementi fondamentali: "La severità nei confronti degli stranieri irregolari e che non rispettano le leggi, e insieme l'integrazione per quelli che sono regolari e rispettano le leggi. Severità e integrazione sono due elementi che consentono di affrontare il tema dell'immigrazione in maniera forte e seria. Per essere più precisi, più si è severi con gli irregolari, più si è capaci di garantire integrazione e di costruire un nuovo rapporto con il nostro paese".

Minniti ha aggiunto che è necessario prendere decisioni in tempi rapidi, "e non in mesi".