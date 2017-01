Premio di maggioranza al 40%, sondaggisti: "Necessarie coalizioni"

Di Alessandro Guerra giovedì 26 gennaio 2017

Legge elettorale: dopo la sentenza della consulta confermato il premio di maggioranza al 40 per cento: gli scenari politici

Italicum, la Consulta decide: no al ballottaggio, no ai capilista, sì al premio di maggioranza La decisione della Corte Costituzionale sull'Italicum. Continuano le analisi politiche dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato il ballottaggio ma ha dato il via libera al premio di maggioranza alla Camera per chi raggiungerà il 40% dei voti.

La fatidica soglia del 40% sarebbe però di fatto irraggiungibile, almeno stando ai commenti dei sondaggisti e analisti italiani.

Nicola Piepoli, interpellato dalla Stampa, spiega: "Questa legge incasina i partiti, li costringe a ragionare in termini maggioritari. Nessuno può vincere da solo, nemmeno Pd o M5S. Bisogna coalizzarsi, ma così i grandi partiti subirebbero i ricatti dei piccoli. Ed è comunque molto improbabile raggiungere il 40%". Una situazione così complessa che - secondo Piepoli - ritarderà le elezioni.

Pd dopo sentenza consulta: al voto con Mattarellum, altrimenti "Consultellum" La linea del Partito Democratico sulla legge elettorale e la data delle elezioni 2017 Anche per il professor Roberto D’Alimonte "nessuno avrà la maggioranza assoluta e servirà un governo di coalizione". Secondo il politologo, il leader più in difficoltà con questa legge è Silvio Berlusconi: "La presenza del premio gli pone un dilemma: vorrebbe correre da solo, ma così si condannerebbe a un ruolo secondario, perché non potrebbe partecipare alla corsa per il premio. E se si alleasse con Salvini e Meloni dopo sarebbe difficile fare il governo con Renzi, come è nelle sue intenzioni".

Roberto Weber trova la sintesi dei possibili scenari post-elettorali: "Scordiamoci di sapere subito chi ha vinto le elezioni".