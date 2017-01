Gentiloni a Madrid da Rajoy: "Rispetto Ue, ma no a manovre depressive"

Di Alessandro Guerra sabato 28 gennaio 2017

Le dichiarazioni di Paolo Gentiloni dopo l'incontro con Mariano Rajoy a Madrid

Sia Rajoy che Gentiloni hanno sottolineato "l'amicizia" che lega i due paesi e il fronte comune necessario sulla questione immigrazione, essendo i due paesi al confine sud dell'Europa. Altro tema in comune è proprio quello della crescita: "Italia e Spagna hanno il comune interesse di avere da parte dell'Europa consapevolezza dell'importanza di mettere la crescita al centro delle nostre politiche con ragionevolezza e flessibilità".

Sulla condizione del suo governo anche alla luce della sentenza della consulta che avvicina a nuove elezioni, Gentiloni dice: "In Italia non c'è alcuna instabilità, c'è un governo passato purtroppo attraverso la sconfitta del referendum, che lavora in continuità con il governo che ha operato per due anni, ne sviluppa le scelte programmatiche, fa le scelte che in questa fase bisogna fare. Noi ci occupiamo dei problemi che riguardano l'attività di governo, il Paese e guardiamo con rispetto alle scelte del Parlamento e delle forze politiche".

Foto: Alessandro Guerra/Blogo.it