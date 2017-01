USA, Donald Trump blocca l’accesso ai cittadini siriani

Di Daniele Particelli sabato 28 gennaio 2017

Per i prossimi 90 giorni sarà impedito l'accesso agli Stati Uniti ai cittadini in arrivo da Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen.

L’ampiamente anticipata stretta di Donald Trump sull’immigrazione è arrivata ieri con la firma di un primo ordine esecutivo che nelle intenzioni del nuovo Presidente USA dovrebbe servire a “tenere i terroristi islamici lontani dagli Stati Uniti”.

A farne le spese saranno i rifugiati in arrivo dalla Siria, che non potranno più entrare negli Stati Uniti fino a data da definire, fino a quando, secondo Trump, non ci saranno dei “cambiamenti significativi”. Questo nonostante fino ad oggi non siano mai emersi collegamenti tra il terrorismo e i rifugiati siriani negli Stati Uniti.

L’ordine esecutivo prevede anche:

La sospensione del programma US Refugee Admissions per 120 giorni (per i prossimi 4 mesi non saranno ammessi negli USA i rifugiati in arrivo da qualsiasi Paese)



La sospensione per 90 giorni dell’ingresso negli USA di cittadini in arrivo da quelle che Trump ha definito “aree di preoccupazione”: Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen.



Il taglio radicale del numero di rifugiati che gli Stati Uniti si impegnano ad accogliere nel 2017: saranno 50 mila, meno della metà di quanto previsto lo scorso anno da Barack Obama.



La priorità nelle future richieste di ingresso dei rifugiati a quelli che vengono perseguitati per motivi religiosi, ma solo se si è parte di una minoranza religiosa nel Paese di origine.



L’ordine stabilisce anche che tutti i programmi legati all’immigrazione dovranno includere una serie di domande, ancora da definire, finalizzate a “valutare la probabilità che il richiedente possa contribuire attivamente alla società”.

Tra le altre misure previste ci sarà anche la revisione delle informazioni richieste per l’approvazione di visti temporanei per l’ingresso negli Stati Uniti da tutti i Paesi del Mondo. L’ordine prevede, però, che ogni caso sarà valutato singolarmente e che sono previste eccezioni a tutte le misure, da valutare di volta in volta.