USA, proteste e manifestazioni contro Donald Trump. Lui conferma l’ordine contro gli immigrati

Di Daniele Particelli lunedì 30 gennaio 2017

"Torneremo a rilasciare i visti per tutti i Paesi non appena avremo rivisto e implementato politiche più sicure nei prossimi 90 giorni".

Le proteste e le manifestazioni contro Donald Trump si stanno svolgendo da una parte all’altra del Paese ormai da venerdì, quando il nuovo Presidente ha firmato l’ordine esecutivo che vieta l’ingresso nel Paese, per i prossimi 90 giorni, ai cittadini in arrivo da Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen e a tempo indeterminato per quelli in arrivo dalla Siria.

Donald Trump, poche ore fa, ha ribadito che queste reazioni da parte dei cittadini non cambieranno in alcun modo la decisione presa. E su Facebook ha precisato:

Non si tratta di religione, ma di terrore e di tenere al sicuro il nostro Paese. Ci sono oltre 40 Paesi nel Mondo a maggioranza musulmana che non sono interessati da questo ordine esecutivo. Torneremo a rilasciare i visti per tutti i Paesi non appena avremo rivisto e implementato politiche più sicure nei prossimi 90 giorni. Provo un enorme sentimento per le persone coinvolte in questa orribile crisi umanitaria in Siria. La mia priorità sarà sempre quella di proteggere e servire il nostro Paese, ma come Presidente troverò sempre il modo di aiutare quelli che soffrono.

In queste ultime ore, dopo la firma dell’ordine esecutivo, 109 persone sono state fermate mentre cercavano di entrare negli Stati Uniti - in possesso di un visto ottenuto prima della firma o di regolare green card - e molte di loro sono state rimpatriate. Alcune di loro, però, ieri risultavano ancora detenute. Lo ha precisato Reince Priebus, Capo di gabinetto della Casa Bianca:

Abbiamo più di due dozzine di persone rimaste e sospetto che se non sono persone terribili potranno essere rilasciate nelle prossime ore.

Il sistema giudiziario, intanto, sta facendo il proprio lavoro andando contro l’ordine esecutivo. Un giudice di Boston, ad esempio, ha ordinato il rilascio di due professori iraniani detenuti al Logan International Airport, mentre lo stato della Virginia ha bloccato per 7 giorni la deportazione dei possessori di green card detenuti all’aeroporto di Dulles e ordinato l’accesso alla struttura agli avvocati.