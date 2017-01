Starbucks risponde alla politica di Donald Trump assumendo 10 mila rifugiati in tutto il Mondo

Di Daniele Particelli lunedì 30 gennaio 2017

"Ci sono oltre 65 milioni di cittadini in tutto il Mondo riconosciuti come rifugiati dalla Nazioni Unite e noi stiamo sviluppando dei piani per assumere 10 mila di loro".

USA, proteste e manifestazioni contro Donald Trump. Lui conferma l’ordine contro gli immigrati "Torneremo a rilasciare i visti per tutti i Paesi non appena avremo rivisto e implementato politiche più sicure nei prossimi 90 giorni".

L’ordine esecutivo di Donald Trump contro l’immigrazione negli Stati Uniti ha provocato reazioni forti da parte delle grandi aziende statunitensi che operano in tutto il Mondo, da Google a Facebook, passando per Apple e AirBnb, tutte molto critiche nei confronti dell’operato del nuovo Presidente.

Tra queste c’è anche la famosa catena di caffetterie Starbucks, che ha deciso di replicare alla politica di Trump annunciando l’assunzione di 10 mila rifugiati nel corso dei prossimi cinque anni. La decisione è stata comunicata ai partner e allo staff dell’azienda con una lettera pubblica firmata dallo stesso Howard Schultz:

Vi scrivo oggi con profonda preoccupazione e una promessa determinata. […] Stiamo tutti sperimentando la confusione, la sorpresa e l’opposizione all’Ordine Esecutivo che il Presidente Trump ha firmato venerdì, vietando di fatto l’accesso agli Stati Uniti a persone che arrivano da Paesi a prevalenza musulmana, inclusi i rifugiati che fuggono dalla guerra.

Schultz non si è limitato a prendere una posizione forte, come fatto anche da altri CEO di grandi aziende, ma ha promesso iniziative importanti:

Ci sono oltre 65 milioni di cittadini in tutto il Mondo riconosciuti come rifugiati dalla Nazioni Unite e noi stiamo sviluppando dei piani per assumere 10 mila di loro nei 75 Paesi del Mondo in cui Starbucks opera. Inizieremo questo sforzo negli Stati Uniti concentrandoci sulle persone che hanno servito al fianco delle truppe USA come interpreti o figure di supporto in vari Paesi.

Starbucks si impegnerà anche in Messico, dove ad oggi può già contare oltre 600 locali in 60 città diverse. Lì, mentre Trump punta a creare una divisione netta con un muro lungo tutto il confine con gli USA, Starbucks donerà 2 milioni di dollari per supportare le comunità che producono caffè ad Oaxaca e più di un milione di piante di caffè che permetteranno a oltre 70 mila famiglia di vivere e mantenersi.

Via | Starbucks