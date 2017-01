Tajani in visita a Palazzo Chigi: "Il dialogo è la soluzione contro il terrorismo"

Visita del neopresidente del Parlamento Europeo Antono Tajani a Palazzo Chigi. Dopo l'incontro con il premier Paolo Gentiloni, Tajani ha affrontato il tema del terrorismo: "La violenza non è mai una risposta contro il terrorismo: la soluzione si chiama dialogo, l'Unione europea crede nel dialogo interreligioso, bisogna formare i giovani nelle scuole, chi dice di uccidere nel nome di Dio in realtà uccide Dio, quindi non è questa la strada da seguire", ha detto.

Da poco eletto presidente del Parlamento Europeo, Tajani ha ricordato le vittime dell'attacco di questa notte a Quebec City: "Ci auguriamo che non accada mai più - ha aggiunto - che nessun luogo di preghiera possa essere luogo di violenza, di omicidi. Non deve accadere in Canada così come nei luoghi dove sono perseguitati i cristiani, sono persone che hanno tutte il diritto di pregare e non per questo devono essere uccise".

"La nostra condanna è fermissima, esprimo la solidarietà di tutto il Parlamento europeo alle vittime e al Canada", aggiunge.

