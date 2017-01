Michele Emiliano: sito web e campagna per chiedere il congresso del Pd

Di Alessandro Guerra martedì 31 gennaio 2017

Michele Emiliano lancia il sito web per per la campagna per chiedere il Congresso del Partito Democratico

D'Alema, scissione dal Pd e nuovo partito? "Supererebbe il 10% dei voti" "Se nasce un nuovo partito della sinistra in Italia, supererebbe il 10% dei voti", dice Massimo D'Alema Continuano le mosse della minoranza Pd nei confronti dell'attuale segreteria guidata da Matteo Renzi. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo aver annunciato a "In mezz'ora" una raccolta firme per chiedere il congresso del Partito, fa un passo in più e lancia un sito web per questa campagna.

Il sito lanciato oggi, ancora in fase di realizzazione, si chiama primailcongresso.it. Così Emiliano introduce il sito in un post sul suo account Facebook: "Da questa piattaforma partirà la nostra campagna per chiedere il Congresso del Partito Democratico al fine di riaprire un confronto ampio con i suoi iscritti e con il Paese e capire, prima dei nomi, quale sia il programma con cui intendiamo presentarci agli italiani".

Emiliano spiega la pagina web servirà per una raccolta di firme autentiche, che vada al di là delle tante raccolte firme spontanee già presenti online: "In queste ore in tanti stanno promuovendo raccolte firme sulle piattaforme online. Ringrazio tutti loro, ma penso che questo sia il momento di raccogliere firme autentiche, guardando negli occhi gli Italiani e chiedendo loro di essere i protagonisti del più grande processo di partecipazione che il nostro paese abbia mai visto".

"Iniziamo insieme questo percorso per consentire a tutti, anche a chi fino ad oggi non ha contato nulla, di disegnare la propria idea di Paese", aggiunge il governatore della Puglia.